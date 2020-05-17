Китай обвинили в рассылке туристов по миру для «посева коронавируса»

Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции. Он заявил об этом в эфире телеканала ABC в воскресенье, 17 мая, передает Bloomberg.

«Нулевой пациент появился в провинции Ухань в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом ВОЗ, два месяца скрывали вирус от мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы "посеять" его», — заявил Наварро.

По его словам, Китай мог сдержать распространение эпидемии, оставив вирус в Ухане. «Вот почему я говорю, что китайцы сделали это с американцами и несут за это ответственность», — пояснил советник Трампа.

Издание также пишет, что комментарии Наварро дополняют кампанию, развернутую США против Китая в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований и Департамент национальной безопасности США заподозрили китайских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против COVID-19, полученные американскими учеными в результате исследований. Трамп ответил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией с предполагаемой попыткой хакеров из КНР украсть данные.

Китай неоднократно подвергался резкой критике со стороны США. В марте американский лидер обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По словам Трампа, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

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