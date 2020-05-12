Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о планах Китая украсть данные по коронавирусу. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией с предполагаемой попыткой хакеров из КНР украсть данные по разработке вакцины против инфекции.

«Ничего нового. Вы мне говорите теперь, что они пытаются взломать нас. Я говорю: ничего нового», —сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований и Департамент национальной безопасности США заподозрили китайских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против COVID-19, полученные американскими учеными в результате исследований.

Китай неоднократно подвергался резкой критике со стороны США. В марте американский лидер обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По словам Трампа, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

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