Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. Об этом говорится в секретном докладе разведки США, представленном в Белом доме, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции.

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Он неоднократно обвинял власти КНР в сокрытии масштабов проблемы и в медленном обмене информацией, особенно в первые недели после появления вируса, и в отказе от помощи американских экспертов.

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1 апреля президент США Дональд Трамп признал, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии. «Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — отметил американский лидер, добавив, что, по его мнению, важно давать людям надежду. Такую модель поведения раскритиковали некоторые эксперты в области здравоохранения, которые считают, что США упустили важное время для необходимой подготовки.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в стране превысило 213 тысяч. Зарегистрировано более 4,7 тысяч летальных исходов, 8,4 тысячи пациентов вылечились.

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