США выступили с новым обвинением в адрес Китая из-за коронавируса

Экономический советник Белого дома Питер Наварро выступил с новым обвинением в адрес Китая на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

По его словам, Пекин отправил в Вашингтон низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус. США не могут допустить такой ситуации в дальнейшем, заверил Наварро.

Советник по экономическим вопросам обвинил Китай в том, что он наживается на проблемах США с распространением вируса. Он призвал страну понести ответственность за это наряду с ошибками при сдерживании пандемии.

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По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, в мире более 3 миллионов зараженных коронавирусом, из них 208 тысяч скончались, более 878 тысяч излечились. Более 1 миллиона инфицированных приходится на США. В пятерку наиболее пострадавших от COVID-19 стран входят Испания, Италия, Германия и Франция.

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