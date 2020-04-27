Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом

Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила президента США Дональда Трампа в неэффективной борьбе с коронавирусом. Об этом она заявила в интервью CNN, опубликованном в их Twitter.

Она напомнила, что решение американского президента о закрытии границы с Китаем считали великим, хотя оттуда все равно прибывали десятки тысяч людей. «Это был далеко не самый великий момент... Если вы закрываете дверь, то закройте ее полностью», — указала Пелоси.

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7 апреля Трамп заявлял, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала не закрывать границу с Китаем, от чего он отказался. Президент подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной». Вскоре США приостановили финансирование организации.

Границы между США и Китаем были закрыты еще 2 февраля. The New York Times писали, что за два месяца после введения ограничений оттуда все равно прибыло около 40 тысяч человек.

По последним данным, в стране зафиксировано более 790 тысяч случаев заражения коронавирусом. 42,2 тысячи человек погибли, а 52,1 тысяча вылечились.

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