В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о провале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в интервью, стенограмма которого доступна на сайте Госдепартамента.

По его мнению, ВОЗ не выполнил свои задачи, допустив распространение коронавируса. В связи с этим Вашингтон намерен принять меры, чтобы не допустить подобного в будущем. «Мы собираемся создать нечто, систему, которая позволяет уменьшить риск повторения этого как со стороны Китая, так и со стороны других стран», — пояснил Помпео.

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Глава внешнеполитического ведомства добавил, что президент Дональд Трампа прекратил финансирование ВОЗ не для того, чтобы «наказать кого-то». Таким решением американский лидер хотел заострить внимание на допущенных в организации ошибках, подытожил он.

15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России.

Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус ответил на критику Трампа, объяснив, что организация не скрывает от США и других стран информацию относительно борьбы с коронавирусной инфекцией. По его словам, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии.

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