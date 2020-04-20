ВОЗ ответила на критику Трампа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ответил на критику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, организация не скрывает от Соединенных Штатов и других стран информацию относительно борьбы с коронавирусной инфекцией. Гебрейесус добавил, что специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии. «ВОЗ открыта, мы ничего не прячем. Мы хотим, чтобы все страны получили сообщения сразу же. Потому что это поможет странам подготовиться», — сказал глава организации.

Ранее Трамп заявил, что европейские страны, столкнувшиеся с серьезными проблемами из-за коронавируса, расплачиваются за доверие к ВОЗ. Президент напомнил, что США годами перечисляли ВОЗ в разы больше денег, чем Китай, и упрекнул организацию в том, что ее будто бы контролирует Пекин.

15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России.

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