Китай поддержит брошенную американцами ВОЗ

Китай поддержит брошенную американцами Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) — Пекин дополнительно пожертвует ей 30 миллионов долларов для глобальной борьбы с коронавирусом. С таким заявлением выступила спикер МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter.

Хуа отметила, что пожертвование будет направлено, в частности, на укрепление систем здравоохранения развивающихся стран. Дипломат также напомнила, что Китай уже пожертвовал ВОЗ 20 миллионов долларов в марте.

15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России. Согласно данным статистики, в 2018-2019 году США выплатили ВОЗ 553,1 миллиона долларов.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 23 апреля, в мире выявлено более 2,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них 184 тысячи скончались. Наибольшее число инфицированных приходится на США (843 тысячи), Испанию (208 тысяч), Италию (187 тысяч), Францию (157 тысяч) и Германию (151 тысяча).

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