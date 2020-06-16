Цены на жилье по всему миру выросли вопреки пандемии

По итогам первого квартала 2020 года цены на жилье в большинстве развитых стран мира увеличились вопреки пандемии коронавируса. Зафиксирован их рост на 55 из 56 изучаемых рынков недвижимости, сообщает Mansion Global со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.

Исключением стала Финляндия, где средняя стоимость жилой недвижимости в январе-марте снизилась на 1,2 процента в годовом исчислении. Лидером роста в свою очередь стала Турция, где жилье за год подорожало на 15 процентов. На втором месте — Новая Зеландия (плюс 14,5 процента). Также существенно — более чем на 10 процентов — выросли ценники в Литве, Украине, Люксембурге и Португалии.

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Как отмечают аналитики, результаты первого квартала не вполне отражают текущую ситуацию на глобальном рынке недвижимости, так как подсчеты велись до начала активного распространения коронавирусной инфекции и введения карантинных мер по всему миру.

«Мы ожидаем, что пандемия скорее ударит по объемам продаж, а не по ценам на недвижимость. Маловероятно, что продавцы пойдут на значительное снижение ценников. Предотвратить распродажу дистресс-активов помогут низкие ставки по ипотеке и кредитные каникулы, запущенные в большинстве развитых стран», — обещают в Knight Frank.

Как выяснилось ранее в июне, большинство игроков рынков зарубежной недвижимости считают, что в ходе глобального карантина по коронавирусу цены на квадратные метры снизятся, но постепенно восстановятся после пандемии.

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