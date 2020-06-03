Предсказано глобальное снижение цен на жилье

Большинство игроков рынков зарубежной недвижимости считают, что в ходе глобального карантина по коронавирусу цены на квадратные метры снизятся, но постепенно восстановятся после пандемии. В этом уверены 57 процентов инвесторов, 70 процентов продавцов и 51 процент консультантов, говорится в исследовании, опубликованном международным брокером недвижимости Tranio.

В том, что снижение цен на жилье и другие виды недвижимости продолжится после отмены карантина, уверены 24 процента опрошенных инвесторов, 17 процентов продавцов и 15 процентов консультантов, показал проведенный Tranio опрос. Более трети продавцов (32 процента) полагают, что карантин не окажет никакого влияния на цены — они останутся прежними. С этим согласны 18 процентов инвесторов и 14 процентов консультантов.

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«В ближайшие месяцы на рынке появятся объекты с дисконтом, как правило, проблемные, — предсказывают в Tranio. — Объекты со скидкой инвесторы должны быть готовы покупать "в кэш" и действовать быстро. Волну реальных банкротств на рынке зарубежной недвижимости стоит ожидать к осени — неэффективные и сильно закредитованные игроки из рецессии рискуют не выйти. Но проекты, у которых сохраняется стабильный арендный поток, будут продаваться без дисконта — это супермаркеты, жилые дома, дома престарелых».

Ранее, в апреле, сообщалось о начале распродаж жилья в Италии и Франции. По наблюдениям риелторов, в целом в условиях пандемии коронавируса c начала марта 2020-го увеличилось число зарубежных вилл и апартаментов, выставленных на продажу с дисконтом до 30 процентов. Но несмотря на начавшиеся распродажи, число заявок на покупку недвижимости за границей в марте снизилось.

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