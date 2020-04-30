Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. В комментарии изданию URA.RU он объяснил, что законодательство не запрещает телезвезде иметь недвижимость за границей.

«Елена на протяжении большого количества лет блистательно работает на Первом канале. Она замечательный врач», — подчеркнул Соловьев. По его словам, Малышева также занимается бизнесом и никогда этого не скрывала. Он призвал сравнить доходы телеврача с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах. «Выяснится, что Елена отнюдь не богато живет», — добавил Соловьев.

Ведущий выразил недоумение, почему коллега по цеху не имеет права владеть иностранной недвижимостью, ведь она не госслужащий, и обратился к Алексею Навальному, который обнаружил зарубежную недвижимость Малышевой. «Пусть он попробует, как Малышева, столько лет оставаться на топе популярности, делать высококачественные программы, посвятить свою жизнь популяризации медицины. Может, он тоже сможет заработать», — заключил телеведущий.

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Навальный выпустил расследование о недвижимости семьи Малышевых в США 29 апреля. По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорк за 6,4 миллиона долларов. Навальный ссылается на открытую отчетность, в которой значится, что с 2014 года Малышевым также принадлежат две квартиры в центре Нью-Йорка. В ролике утверждается, что квартиры, располагающиеся в одном доме, в сумме обошлись ведущей в 4,2 миллиона долларов, в настоящее время в них проживают сыновья ведущей.

Ранее Малышева рассказывала, что ее сыновья Юрий и Василий уехали в США. Старший, Юрий, проходит в Нью-Йорке обучение по специализации кардиология, а младший, Василий, — окончил американскую адвокатскую школу. Ведущая говорила, что не собирается уезжать из России и называла себя «человеком, который родился и состарится здесь, потому что все и всех здесь любит».

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале. С 2010-го выпускает шоу «Жить здорово!» про здоровье, красоту, питание и правильный образ жизни. Передачу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и неоднозначные оценки некоторых заболеваний.

Соловьев также владеет иностранной недвижимостью. По данным Навального, ему принадлежат как минимум две виллы на итальянском озере Комо. Стоимость одной из них оценивается в миллион евро. Ведущий и пятеро его детей также имеют вид на жительство в Италии.

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