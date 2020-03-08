Малышева рассказала об уехавших в США сыновьях

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о двух сыновьях, которые уехали в США. Об этом она сообщила в передаче «Честное слово» на Первом канале. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Старший сын Юрий ранее работал креативным продюсером передачи матери «Жить здорово!», но в настоящее время окончил ординатуру по хирургии и покинул страну. «Стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом и кардиохирургом. Медиком он стал, да еще каким», — подчеркнула Малышева.

Младший сын Василий получил два высших образования. Он окончил юридическую академию в России, а после — адвокатскую школу в США. «У меня вот такие шикарные мальчишки», — добавила Малышева. Она пояснила, что Юрий женат, а Василий — еще нет.

Ведущая также подчеркнула, что не собирается уезжать из России, несмотря на то, что сыновья живут за границей. «Я русская с ног до головы. Я человек, который родился и состарится здесь, потому что я все и всех здесь люблю», — заключила телеврач.

Ранее Малышева и ее коллега Иван Ургант исполнили песню о профилактике китайского коронавируса в эфире шоу «Вечерний Ургант». Композиция стала песней-памяткой, состоящей из медицинских рекомендаций.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале. С 2010-го выпускает шоу «Жить здорово!» про здоровье, красоту, питание и правильный образ жизни. Передачу не раз критиковали за популизм и выбор громких тем.

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