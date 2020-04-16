Россияне бросились скупать жилье в Турции

В марте 2020-го россияне вышли на третье место по числу покупок недвижимости в Турции иностранными гражданами, уступив лишь представителям Ирана и Ирака, следует из материалов компании Turk Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Всего за первый весенний месяц в стране продали почти 109 тысяч объектов недвижимости, подсчитали аналитики, — несмотря на пандемию коронавируса и явное сокращение спроса. Из них около 34 тысяч — жилье в новостройках, вторичные продажи — 74,5 тысячи.

«Конечно, говорить о высоком спросе сейчас невозможно, — отмечают эксперты. — Продажи иностранным гражданам снизились на 3 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, составив 3 тысячи объектов. Наибольшее количество покупателей — жители Ирана и Ирака, на третьем месте граждане РФ». По данным Turk Estate, наиболее востребованы иностранными покупателями объекты в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Ранее в апреле стало известно, что российские граждане бросились скупать недвижимость на черноморских курортах страны, рассматривая ее как альтернативу зарубежной. Из-за этого спрос на жилье только в Сочи заметно увеличился — на 20 процентов по сравнению с показателями весны 2019-го. Переориентироваться с заграницы на Краснодарский край людей вынудили пандемия коронавируса и падение курса рубля.

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