Нурмагомедов купил недвижимость за границей

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов купил квартиру за границей, в Алматы — крупнейшем городе Казахстана. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.

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«Пару недель назад я приобрел квартиру в Алматы, теперь буду чаще видеться со своими друзьями и болельщиками из Казахстана», — отметил Нурмагомедов. Подробностей покупки он не раскрыл, сообщив лишь, что выбрал недвижимость одного из местных застройщиков. Компания, по словам бойца, возводит «современные умные дома в экологически чистом районе города».

Ранее, в декабре, Нурмагомедов во время турнира Gorilla Fighting Championship (GFC) в Казахстане обратился к публике. 31-летний спортсмен подчеркнул, что дагестанцы считают Казахстан второй родиной. Он вспомнил об отношении казахстанцев к представителям Дагестана, заявив, что местные всегда принимали дагестанцев как братьев. От лица своего народа он поблагодарил жителей Казахстана.

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