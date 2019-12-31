Отец Нурмагомедова отмерил Макгрегору 30 секунд в схватке с собой

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что мог бы побороть ирландского спортсмена Конора Макгрегора. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Спорт Экспресс».

Нурмагомедов признался, что не испытает проблем в схватке с Макгрегором в кимоно. В представлении тренера такой бой продлился бы 30 секунд. «Через полминуты я бы его запустил (бросил — прим. «Ленты.ру»). Там, где схватился бы, оттуда и запустил», — посчитал тренер. Он подчеркнул, что регулярно спаррингуется со своими учениками и видит себя фаворитом в схватке с Макгрегором при собственном весе в 110 килограммов.

При этом он признался, что испытывает трудности, когда борется со своим сыном или другим бойцом Eagles MMA Исламом Махачевым. «Они включают темп, и мне становится тяжело. Хотя так и Макгрегору с ними тяжело», — заявил он.

В том же интервью Нурмагомедов заявил, что считает нецелесообразным проведение боксерского поединка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и российским тяжеловесом Александром Емельяненко. «Будет достаточно, если Кадыров будет чемпионом среди руководителей регионов страны», — посоветовал тренер.

Хабиб Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В октябре 2018-го он одолел Макгрегора и защитил пояс.

Ирландец имеет коричневый пояс по бразильскому джиу джитсу. Нурмагомедов-старший становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо и является мастером спорта СССР по вольной борьбе.

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