Отец Нурмагомедова пообещал «достать Макгрегора»

Тренер и отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что рассчитывает на поединок своего ученика Ислама Махачева с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает RT.

56-летний специалист заявил, что Махачев готов на поединок с любым из первой десятки спортсменов в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он также отметил, что при досрочной победе в ближайшем поединке его подопечный сможет рассчитывать на статус претендента на пояс.

Кроме того, Нурмагомедов подчеркнул, что соперником Махачева может стать и Макгрегор: такое развитие событий возможно, если 31-летний ирландец сумеет одолеть американца Дональда Серроне. «Раньше они бегали от Хабиба, теперь бегают от Ислама. Ничего нового в этом нет, но мы все равно их достанем», — заявил тренер.

Макгрегор вернется в октагон UFC в январе 2020-го. Для него поединок с Серроне станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Махачев одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Также, как и Нурмагомедов, он тренируется в Калифорнии под руководством Хавьера Мендеса в American Kickboxing Academy и является членом команды Eagles MMA.

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