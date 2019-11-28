Макгрегор получил соперника и узнал дату возвращения в октагон

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2020-го. Об этом сообщает ESPN.

Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что ирландец уже подписал контракт на бой в полусреднем весе. Поединок состоится 18 января 2020 года на турнире UFC 246. В последний раз Макгрегор выходил в октагон осенью 2018-го. В полусредней весовой категории он не выступал с 2016 года.

В октябре 31-летний ирландец анонсировал возвращение в октагон, выступая на пресс-конференции в Москве. Макгрегор также заявил о желании взять реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова.

В октябре 2018-го Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за чемпионский пояс UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя ирландец был отстранен на полгода. Серроне уже упоминался в качестве возможного соперника ирландского бойца.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. 36-летний Серроне удерживает рекорд по количеству побед в UFC (23). Всего американец одержал 36 побед и потерпел 13 поражений. Серроне был претендентом на чемпионский пояс организации в легком весе.

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