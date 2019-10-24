Макгрегор объявил о возвращении

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что вернется в октагон 18 января. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок с участием Макгрегора пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Ирландец не сказал, кто будет его соперником — с этим вопросом он предложил обратиться к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC). «Спросите у UFC, потому что мне насрать, с кем драться», — заявил Макгрегор.

Кроме того, спортсмен пообещал провести поединок в Москве. Ирландец рассчитывает встретиться в столице России с победителем поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который до сих пор официально не подтвержден.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Ирландец не раз заявлял о готовности провести матч-реванш.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и 4 поражения.

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