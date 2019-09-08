Макгрегор захотел боя с Нурмагомедовым в Москве

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он написал в своем Twitter.

«Забронируйте для меня реванш в Москве», — потребовал он.

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В октябре прошлого года бойцы встретились в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе. Нурмагомедов, действующий обладатель пояса, защитил его, досрочно победив Макгрегора. После этого он выпрыгнул из октагона и набросился на команду соперника, спровоцировав массовую драку. Оба бойца получили длительные дисквалификации.

В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242, проходившего в Абу-Даби в ночь на 8 сентября, 30-летний Нурмагомедов досрочно победил американца Дастина Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде.

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