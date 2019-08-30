Нурмагомедов предвидел драку при встрече с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что всегда будет враждовать с ирландцем Конором Макгрегором. Слова спортсмена приводит ESPN.

«Это никогда не закончится», — заверил Нурмагомедов. Боец также сказал, что при очной встрече он и Макгрегор обязательно подерутся. При этом россиянин заявил, что для него не имеет значения, попадет он после этого в тюрьму или нет. «Я не боюсь этого. Он поедет в больницу, а я поеду в полицию», — подчеркнул Нурмагомедов.

В октябре прошлого года бойцы встретились в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе. Нурмагомедов, действующий обладатель пояса, защитил его, досрочно победив Макгрегора. После этого он выпрыгнул из октагона и набросился на его команду, спровоцировав массовую драку. Оба бойца получили длительные дисквалификации.

Спортсмены находятся в затяжном конфликте. Так, в апреле Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова, назвав ее полотенцем, а российский боец в ответ обозвал его насильником. Кроме того, ирландец в 2018-м напал на автобус, в котором ехал россиянин и другие бойцы UFC. В итоге некоторые спортсмены получили травмы.

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