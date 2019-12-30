Нурмагомедова оценили ниже Макегргора

Журналисты MMA Junkie оценили лучших бойцов десятилетия и опубликовали полную версию рейтинга. Россиянин Хабиб Нурмагомедов занял в нем восьмое место, при этом его обошел ирландец Конор Макгрегор, ставший пятым.

Лидером списка оказался американец Джон Джонс, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. В тройку лидеров также вошли его соотечественники Деметриус Джонсон (бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе) и Дэниэл Кормье (бывший чемпион UFC в полутяжелом весе).

Джонс также оказался лучшим бойцом десятилетия по версии MMA Fighting. В рейтинге издания Нурмагомедов занял второе место.

Российский боец является обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе. В 2018-м году он защитил титул в поединке против Макгрегора. Год спустя Нурмагомедов провел вторую успешную защиту, оказавшись сильнее американца Дастина Порье. 19 апреля 2020 года спортсмен должен встретиться с Тони Фергюсоном.

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