Нурмагомедова вновь отказались считать лучшим бойцом десятилетия

Издание MMA Fighting опубликовало рейтинг лучших бойцов смешанного стиля в период с 2010 по 2019 год. Список возглавил американец Джон Джонс, действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Второе место занял россиянин Хабиб Нурмагомедов, чемпион промоушена в легком весе, который в этом десятилетии одержал 21 победу в 21 поединке. Третьим журналисты посчитали американца Дэниэла Кормье, летом 2019-го потерявшего чемпионский титул UFC в тяжелой категории.

Тройку лучших бойцов десятилетия также опубликовал ESPN. Помимо Джонса и Нурмагомедова, в нее вошел американец Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC в наилегчайшей категории.

20 декабря свой рейтинг составили журналисты MMA Junkie. Они также отказались ставить Нурмагомедова на первое место: он занял восьмую строчку. Список на данный момент обновляется, его полная версия будет доступна к концу года.

Российский боец 19 апреля вновь будет защищать чемпионский титул в легком весе. Соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. До этого спортсмен провел две успешные защиты пояса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!