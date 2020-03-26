Богатым россиянам пообещали «запасные аэродромы» за границей

Богатые россияне в ближайшем будущем станут активнее скупать недвижимость за рубежом. Росту спроса поспособствуют меры поддержки отечественной экономики, предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 25 марта. Об этом говорится в сообщении агентства Moscow Sotheby's International Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«После заявления главы государства стало очевидно, как быстро могут меняться правила игры в России, включая налоговые выплаты и затраты на вывод капитала, — отмечают эксперты. — Впрочем, текущая ситуация пока что дает возможность инвестировать и осуществлять иммиграционные планы, которые были у клиентов. Поэтому многие состоятельные граждане будут искать "запасные аэродромы" за границей».

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По данным аналитиков, наибольшим спросом среди российских инвесторов сейчас пользуются объекты недвижимого имущества в Великобритании, Таиланде, США, Греции, Португалии, на Кипре и в Германии. «Закрытие границ — формальность в плане совершения сделок, — обещают в Sotheby's. — Потому как существует немало стран, которые позволяют провести сделку от начала до конца, эти границы не пересекая».

Путин накануне в телеобращении к согражданам предложил ряд мер, по его словам, направленных на минимизацию негативного влияния пандемии коронавируса, а также на поддержку населения и бизнеса. Среди них — решение обложить все выплаты дивидендов в офшоры 15-процентным налогом. Для россиян, имеющих банковские вклады, которые превышают миллион рублей, устанавливается налог на проценты по вкладам на уровне 13 процентов.

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