Треть россиян сочли 2020 год не подходящим для покупки жилья

В июне 2020-го доля российских семей, считающих текущий момент не подходящим для приобретения квартиры, составила более трети — 34 процента, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу «Дом.рф». Материалы исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, это минимальный уровень с 2018 года. 38 процентов граждан, напротив, полагают, что лучше покупать жилье сейчас, пока в стране действует программа льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. За месяц доля позитивно настроенных увеличилась на 9 процентов.

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«Ожидания населения в жилищной сфере улучшаются второй месяц подряд — после ухудшения в апреле, вызванного волатильностью на финансовых рынках и экономическими последствиями эпидемии коронавируса, — указывают в «Дом.рф». — Ключевым фактором восстановления потребительских настроений стала программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента, запущенная по поручению президента России в конце апреля. Май стал первым месяцем ее полномасштабной реализации».

Кроме того, эксперты сочли, что улучшению ожиданий населения в жилищной сфере способствуют нормализация общей экономической ситуации и снижение уровня неопределенности.

Ранее в июле сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса в России резко повысилась популярность индивидуального жилья — 39 процентов граждан стали рассматривать частные дома как более предпочтительные для проживания.

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