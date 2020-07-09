Названы города России с самым дешевым жильем

Среди крупнейших российских городов самый низкий уровень цен на вторичное жилье зафиксирован в Челябинске — средняя стоимость квадратного метра здесь по итогам второго квартала 2020-го составила 38 тысяч рублей, снизившись за год почти на процент. Об этом свидетельствуют материалы сервиса «Авито Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте по доступности неновых квартир — Саратов, где «квадрат» в среднем стоит 40 тысяч рублей (плюс 1,3 процента за год). Третью позицию занимает Ульяновск (41,3 тысячи рублей за квадратный метр), четвертую — Омск (44,7 тысячи), пятую — Волгоград (45,6 тысячи).

В десятку городов с дешевым жильем также попали (в порядке возрастания стоимости квадратного метра): Воронеж, Пермь, Самара, Краснодар и Ростов-на-Дону. Средняя названная аналитиками цена «квадрата» в них не превышает 56 тысяч рублей.

Ранее, в июне, в России назвали условие для снижения цен на жилье. По мнению аналитиков, для сокращения стоимости недвижимости нужно создавать условия, позволяющие наращивать объемы строительства. Это невозможно без упрощения регулирования строительной сферы.

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