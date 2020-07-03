За первые шесть месяцев 2020 года квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал почти на 3 процента, до 183,57 тысячи рублей в среднем. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, продавцы квартир в Москве подняли цены вопреки самоизоляции — по сути, активными на рынке недвижимости в 2020-м были только февраль и март — в январе и собственники, и покупатели жилья традиционно отдыхают, а уже в конце марта в городе ввели карантинный режим.

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«Из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, большую часть первого полугодия 2020-го столичный рынок недвижимости провел в коме, — подчеркивают аналитики. — И, судя по результатам июня, даже после отмены самоизоляции рынок толком так и не проснулся».

По данным ИРН, за первое полугодие 2020-го однокомнатные квартиры в Москве подорожали на 3 процента, до 180,4 тысячи рублей за квадратный метр. «Двушки» прибавили в цене также 3 процента (181,1 тысячи рублей за метр). Стоимость «трешек» поднялась на 2,8 процента (175,8 тысячи рублей за «квадрат»), многокомнатных квартир — на 2 процента (189,7 тысячи рублей за квадратный метр).

Ранее стало известно, что в мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Таким образом, показатель числа сделок с вторичной недвижимостью снизился на 25 процентов за месяц, а в годовом исчислении рухнул втрое.

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