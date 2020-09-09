Россиянам объяснили правила уплаты нового налога

Федеральная налоговая служба (ФНС) России объяснила правила уплаты нового налога на доходы с банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Налоговики самостоятельно соберут информацию обо всех россиянах, с чьих вкладов будет взиматься сбор, и установят налоговую базу. Она будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой процентов. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей на ключевую ставку, действующую на первое число налогового периода. Первый налог начислят по итогам 2021 года.

Если у россиянина на депозите будет размещено 1,4 миллиона рублей под 6,2 процента годовых, то доход с суммы вклада за 2021 год составит 86,8 тысячи рублей. Если на 1 января 2021 года ключевая ставка будет 4,2 процента, то необлагаемый процентный доход за год составит 42 тысячи рублей — то есть 1 миллион, умноженный на 4,2 процента. С остальной суммы в 44,8 тысячи рублей нужно уплатить налог в размере 13 процентов или 5824 рубля.

В случае, если у россиянина несколько банковских вкладов, необлагаемый процентный доход все равно останется неизменным (42 тысячи рублей). Налог будет начисляться на разницу между общей суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемой суммой.

Идею распространить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты с банковских вкладов высказал президент России Владимир Путин во время мартовского обращения к россиянам. Уже в начале апреля он подписал принятый Госдумой соответствующий закон.