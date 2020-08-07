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Россияне нашли замену банковским вкладам

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».

По данным аналитиков, за первое полугодие текущего года россияне внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона. На конец прошлого года на брокерских счетах и счетах доверительного управления жителей страны оставалось 3,2 триллиона рублей, а уже к концу июня текущего года сумма выросла до 4 триллионов.

Причинами роста интереса к инвестициям стал уход россиян от депозитов из-за их низкой доходности и нежелания платить новый налог на доходы с процентов по вкладам. Кроме того, роль сыграл весенний обвал на финансовых рынках и удешевление ценных бумаг, пояснил директор центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.

Деньги уходили на фондовый рынок в том числе благодаря развитию модели индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), считает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко. Однако поступления на ИИС и их количество растут слишком медленно, в основном из-за регуляторных ограничений, отмечают аналитики. В то же время они полагают, что приток средств россиян на рынок ценных бумаг продолжится.

С 1 января 2021 года в России начнут взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов с процентов по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 миллиона рублей. О введении налога президент Владимир Путин объявил в конце марта во время обращения к россиянам.

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