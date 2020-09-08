Российскому бизнесу упростят выплату налогов

В Минфине захотели упростить российскому бизнесу выплату налогов. В ведомстве предлагают разрешить юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) осуществлять единый налоговый платеж. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Нововведения позволят компаниям и ИП без уточнения вида, срока внесения платежа и принадлежности к бюджету оплачивать страховые взносы, налоги, торговые сборы единым поручением. В дальнейшем Федеральная налоговая служба (ФНС) уже самостоятельно будет перечислять деньги в счет имеющихся у плательщика обязательств. Возможность платить налоги по прежней схеме сохранится.

Ожидается, что изменения упростят исполнение налоговых обязательств для бизнеса. В Минфине предлагают начать применять новые правила с 1 января 2022 года. Для физлиц механизм единовременной уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов запустили в 2019 году, а НДФЛ — в 2020-м.