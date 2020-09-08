Часть россиян захотели освободить от налога

Часть самозанятых россиян захотели освободить от налога на профессиональный доход. Это предлагается делать в том случае, если доходы от деятельности гражданина не превышают прожиточный минимум, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из авторов инициативы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Алексей Чепу.

Как пояснил Чепа, обнуление налога позволит самозанятому в первую очередь вкладывать средства в развитие своего дела. Если россиянин только начинает его развивать и доходы пока небольшие, нужны льготы, чтобы у самозанятого появилась возможность зарабатывать. В настоящее время в нижней палате парламента разрабатывается соответствующий законопроект, который собираются внести на рассмотрение в осеннюю сессию 2020 года.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов и заплатили 3,5 миллиарда рублей налогов с начала 2019 года. Число россиян, зарегистрированных как самозанятые, достигло одного миллиона человек.

С 1 июля 2020 года все регионы России получили право вводить налог для самозанятых. Такие россияне платят 4 процента с дохода, полученного от работы с физлицами, и 6 процентов от дохода, полученного от юрлиц и индивидуальных предпринимателей.