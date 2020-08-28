Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов и заплатили 3,5 миллиарда рублей налогов с января 2019 года. Об этом сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС).

По данным ФНС, число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло одного миллиона человек.

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Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов. Уточняется, что с 1 июля новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. В сентябре подключатся еще пять регионов.

Достичь отметки 2,4 миллиона самозанятых до конца 2024 года — одна из целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Президент общероссийской общественной организации «Опоры России» Александр Калинин заявил, что, если учитывать, что уже сейчас самозанятых миллион, план будет достигнут раньше и перевыполнен. «Сервис удобный, налог минимальный, государство обещало не повышать ставки как минимум до конца 2029 года, поэтому налоговый режим набирает популярность. Быть самозанятым и работать вбелую выгоднее: можно заключать контракты, легально осуществлять поставки юрлицам, получать микрозаймы», — объяснил эксперт.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.