Россияне нашли способ уйти от налогов

Россияне нашли способ уйти от высоких налогов — количество самозанятых по итогам первого полугодия резко выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование представил сервис «Яндекс.Касса».

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? Философия самозанятости Как облегчить жизнь самозанятых россиян

Активнее всего хотят стать самозанятыми предприниматели из сферы услуг, те, кто занимается продажей товаров с доставкой, а также преподаватели, репетиторы и другие специалисты в сегменте образования.

Самозанятым чаще всего платили за доступ к аудио- и видеоконтенту, сувениры, аксессуары и товары для хобби, а также тренинги и мастер-классы. Однако средний чек уменьшился на 8 процентов из-за режима изоляции.

За первые полгода число самозанятых в Москве увеличилось на 70 процентов. Всего по России их больше 850 тысяч человек, такие данные приводит Минэкономразвития.

Ставка для самозанятых равняется шести процентам с доходов, полученных от юридических лиц, и четырем процентам — для доходов от физических лиц. В июле президент страны Владимир Путин заявил, что налоговый режим для самозанятых вскоре могут распространить на всю Россию. По его словам, эксперимент, начавшийся в нескольких регионах, оказался успешным.