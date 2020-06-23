Налог на самозанятых распространят на всю Россию

Налоговый режим для самозанятых вскоре смогут распространить на всю Россию, заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

По словам главы государства, эксперимент, начавшийся в нескольких регионах России в прошлом году, оказался успешен. Поэтому его можно распространять на всю страну. С 1 июля такое право получат власти регионов. Помимо этого, регистрироваться в качестве самозанятого можно будет не с 18, а с 16 лет.

Налоговый режим на самозанятых был введен в экспериментальном порядке в четырех регионах — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях — с 2019 года. Позднее к ним присоединились другие субъекты РФ.

По условиям режима ставка для самозанятых равняется шести процентам с доходов, полученных от юридических лиц, и четырем процентам — для доходов от физических лиц. При этом зарегистрированные в качестве самозанятых граждане не могут нанимать работников,

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