Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости.

Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно. На это выделено 1,6 миллиарда рублей. Деньги выплатят из резервного фонда правительства.

Возвращение налога самозанятым стало одной из мер поддержки граждан на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Ранее в Совете федерации говорили о том, что сумма превысит миллиард рублей.

Кроме того, списать налоги и страховые взносы за второй квартал текущего года смогут предприятия малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса, — это порядка 1,5 миллиона предприятий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!