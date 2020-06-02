Россиянам пообещали не повышать налоги

В России не будут повышать налоги из-за кризиса, в отличие от тех стран, которые раздавали «вертолетные» деньги. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Нас очень часто упрекали в том, что мы не раздавали "вертолетные" деньги, и мне представляется, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Правительство оценивало данные, мы были одним из поставщиков огромного массива данных для того, чтобы принимать точечные решения», — приводит слова Егорова ТАСС.

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Глава ФНС пояснил, что «вертолетные» деньги все равно пришлось бы возвращать государству — тем или иным путем. По словам Егорова, те страны, которые в начале пандемии раздавали средства гражданам, теперь планируют повышение налогов, чтобы возместить выделенные средства. Такие государства сейчас не в состоянии помочь бизнесу.

Ранее сообщалось, что самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. На это выделено 1,6 миллиарда рублей.

В мае Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о налоге на доход с банковских вкладов. Он вступает в силу с 2021 года, первый раз уплатить налог нужно будет в 2022-м.

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