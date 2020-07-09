Путин очертил сроки восстановления рынка труда в России

Президент Владимир Путин в поручении правительству очертил сроки восстановления рынка труда в России от последствий пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что занятость населения должна вернуться к уровню 2019 года к четвертому кварталу 2021-го. Кабинет министров должен к 1 сентября нынешнего года подготовить тематический доклад, в котором будут описаны меры реализации поручения. В дальнейшем отчетность должна производиться ежеквартально.

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Также президент дал поручение увеличить на 100 миллиардов рублей объем гарантий, выдаваемых госкорпорацией ВЭБ.РФ для обеспечения кредитов компаниям и индивидуальным предпринимателям на сохранение занятости. Сумма должна дополнить 200 миллиардов рублей, уже выделенных из федерального бюджета на эти же цели.

В конце июня в обращении к гражданам Путин анонсировал скорое распространение налогового режима самозанятых на всю страну. До сих пор он действовал в качестве эксперимента в отдельных регионах. Право вводить режим с 1 июля получили власти субъектов РФ. При этом регистрироваться в качестве самозанятого теперь можно с 16 лет, а не с 18, как прежде.

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