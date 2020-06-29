Названо число потерявших работу из-за коронавируса россиян

Министр экономического развития Максим Решетников назвал число потерявших работу из-за пандемии коронавируса россиян. Об этом он рассказал на совещании правительства по ситуации на рынке труда.

Глава Минэкономразвития отметил, что во время ограничений из-за коронавируса в России работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения. При этом с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона человек, треть из них сократили.

«Но то, что это только 4,5 процента от общего числа, в целом неплохой результат», — отметил министр. Он добавил, что стабилизировать рынок помогут меры по поддержке экономики, указав, однако, что эту программу «никто не назовет достаточной». При этом Решетников подчеркнул, что статистика указывает на эффективность этих мер.

Глава ведомства отметил долгосрочный характер мер по поддержке экономики, напомнив, в частности, про кредиты, которые выдают на выплату зарплат сотрудникам. Министр выразил надежду, что к 2021 году уровень занятости в России может вернуться к показателям 2019-го.

23 июня президент России Владимир Путин сообщил, что россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в течение всего лета. По словам президента, к 23 июня уже свыше 2,5 миллиона человек получили финансовую поддержку от центра занятости.

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