Повышенные пособия по безработице для россиян продлят

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в течение всего лета. Продлить выплаты на июль и август он поручил в ходе прямой трансляции обращения, которое ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

По словам президента, к 23 июня уже свыше 2,5 миллионов человек получили финансовую поддержку от центра занятости. «Мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этой сложный период. Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице продолжат действовать и в июле, и в августе», — сказал Путин.

С 1 мая увеличенная в связи с пандемией коронавируса сумма пособия составляет 4,5 тысячи рублей.

В ходе обращения Владимир Путин также заявил, что в июле россияне повторно получат выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Это, по его словам, коснется семей, в которых совокупно растет 28 миллионов детей.

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