Россия отчиталась о победе над нищетой

Россия достигла цели по ликвидации крайней нищеты. Об этом говорится в национальном отчете по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), который был представлен в ООН.

«Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза», — говорится в докладе. Кроме того, позитивные результаты наблюдаются в сферах «Качественное образование» и «Достойная работа и экономический рост». В обзоре также отмечается фактическая победа России над голодом. В документе сказано, что дальнейшая работа потребует «активизации совместных усилий государства, бизнеса и общества».

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В 2015 году члены ООН приняли программу в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 целей, направленных, например, на сохранение ресурсов планеты. Каждая из целей содержит показатели, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

Ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что введение прогрессивного налогообложения для людей с доходом от миллиона рублей в месяц поможет преодолеть бедность в стране. По его мнению, также необходимо поддерживать не только матерей-одиночек и многодетные семьи, но и все семьи с ребенком.

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