Назван способ снизить уровень бедности в России

Уровень бедности в России снизится за счет роста доходов населения. В Минэкономразвития указали, что способ восстановительной динамики доходов приведет к снижению уровня бедности в России по итогам 2019 года на 0,1 процентного пункта, или на 100 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесли в Госдуму вместе с проектом поправок в федеральный бюджет. Также указывается, что положительный эффект на уровень бедности может быть оказан за счет введения социальных пособий для семей с детьми с низким уровнем дохода.

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Ранее в феврале в российском Центробанке отметили, что рост ВВП в 2020-2022 годах будет ограничен из-за снижения числа экономически активных граждан. «Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста», — заключили в ЦБ.

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