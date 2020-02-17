Названа причина ограничения роста экономики России

Рост ВВП в 2020-2022 году будет ограничен из-за снижения числа экономически активных россиян. Такую причину назвали в Центробанке, сообщает ТАСС.

«Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста», — заключили в ЦБ. Также регулятор отметил, что снижение предложения на рынке труда может отразиться на динамике зарплат.

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Говоря о значимых факторах неопределенности для цен на нефть в текущем году, в Центробанке указали на распространение коронавируса. Прогноз по ценам на нефть марки Urals остался на уровне 55 долларов за баррель. По мнению экономистов, из-за коронавируса рост ВВП может замедлиться на 0,1-0,2 процентного пункта. Предполагается, что больше остальных пострадают сектора, связанные с перевозками и развлечениями.

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