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Виновник слабого развития России оправдался

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Банк России, который в отчете Счетной палаты был фактически назван виновником слабого развития России, оправдался за проблемы с финансовым рынком в стране. В регуляторе указали, что не могут отвечать за всю ситуацию, а также поспорили с критериями, которые использовали аудиторы при оценках, пишет Forbes.

Счетная палата обвинила ЦБ в недостаточном развитии финансового сектора, что привело к слабому экономическому росту. Основной претензией стало невыполнение ключевых показателей отрасли. В том числе речь идет об отношении банковских активов к ВВП, доле корпоративных кредитов и пенсионных накоплений в экономике.

В период 2016-2018 годов рост отмечался только по отношению активов страховых компаний к ВВП. В результате Россия заняла только 95 место в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «развитие финансового рынка».

Причиной этого, считают аудиторы, стала неверная постановка главных целей, две из которых не относятся к ведению Центробанка, и провал в главной — росте финансовой индустрии. Вместо этого за последние годы число участников рынка сократилось.

В ЦБ, во-первых, отметили, что постановкой целей и задачей для регулятора занимаются также правительство и Госдума. Во-вторых, напомнили, что финансовый рынок занимается только поддержкой экономики и не может самостоятельно определять спрос населения и предприятий. В связи с этим в регуляторе считают некорректной оценку своей работы по динамике всего кредитования. Вместо этого, уверены в Банке России, надо обращать внимание на инвестиции в основной капитал, а они за три года выросли на 27 процентов.

Также в Центробанке отметили оздоровление финансового рынка, что и привело к сокращению числа его участников. А проблемы с первичным размещением акций, утверждает регулятор, связаны с геополитической ситуацией и, как следствие недооцененностью российского рынка.

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