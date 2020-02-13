В России оценили план Путина для экономики

Пакет мер социальной поддержки, предложенный президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, может ускорить экономику страны только на 0,2-0,25 процентного пункта в 2020 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на оценку аналитиков Центробанка.

В результате плана Путина реальные располагаемые доходы россиян могут увеличиться на 0,45-0,55 процентного пункта. Рост доходов приведет к увеличению трат населения на потребление и росту импорта. Однако это же приведет к тому, что большая польза от мер для роста российского ВВП сомнительна.

Между тем в Минэкономразвития ожидают, что увеличение социальной поддержки позволит в 2020 году повысить реальные доходы россиян на 1 процентный пункт, а рост экономики — на 0,3 процентного пункта. В целом же ведомство ожидает, что доходы жителей России без учета мер вырастут в текущем году на 1,5 процента, а ВВП России — на 1,7 процента.

По оценке Минфина, в общей сложности для реализации предложения президента России Владимира Путина нужно 4 триллиона рублей, 3,8 триллиона из которых станут нагрузкой для федерального бюджета.

Президент России во время послания Федеральному собранию в январе озвучил пакет мер по стимулированию экономики страны. Он включает в себя расширение социальной поддержки семей с детьми, расширение программы материнского капитала и компенсацию части расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса.

ВВП России по итогам 2019 года вырос на 1,3 процента, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. Рост реальных располагаемых доходов россиян оказался выше прогноза ведомства — 0,8 процента вместо ожидаемых 0,1 процента.

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