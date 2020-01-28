У россиян выросли доходы

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8 процента по сравнению с 2018-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно подсчетам ведомства, в среднем на душу населения денежные доходы в последнем квартале прошлого года увеличились на 5,2 процента, достигнув 40 876 рублей. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей) непрерывно падали с 2014-го по 2017 год. В 2018 году они показали околонулевой рост на 0,1 процента. Среднедушевой доход россиян по итогам 2018 года составлял 33 тысячи рублей в месяц.

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В конце января 2020 года сервис Superjob опубликовал итоги опроса, который показал, что почти треть россиян (29 процентов) захотели получать деньги просто так — иметь зарплату, при этом не работая. Также 58 процентов респондентов отметили, что работа является не просто источником дохода, но и позволяет реализовывать свой потенциал.

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