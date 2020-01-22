Россияне захотели получать деньги просто так

Почти треть россиян (29 процентов) захотели получать деньги просто так — иметь зарплату, при этом не работая. Об этом свидетельствуют результаты исследования Superjob, пишет ТАСС.

В то же время 58 процентов опрошенных уверены, что работа является не просто источником дохода, а помогает человеку реализовывать собственный потенциал и предоставляет возможности для общения.

Больше всего желающих получать безусловный доход отмечено среди представителей таких профессий, как сметчик, менеджер по рекламе и переводчик. Меньше всего такая возможность привлекает программистов, юристов и директоров компаний.

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Больше всего перспектива не работать и получать за это деньги привлекательна для россиян в возрасте 25-34 лет (32 процента). Среди молодежи до 24 лет сторонников такой практики меньше — 23 процента.

Эксперимент по внедрению безусловного базового дохода проводили в Финляндии. Идея заключается в том, что каждый гражданин получает гарантированную денежную выплату вне зависимости от наличия работы, текущего уровня доходов и состояния здоровья. В ходе эксперимента, длившегося два года, две тысячи финнов ежемесячно получали 560 евро (около 38 тысяч рублей). На момент старта программы все они были безработными.

Результаты первого года исследования показали, что наличие безусловного дохода положительно повлияло на состояние здоровья и уровень стресса участников эксперимента. При этом опасения, что люди будут вяло искать работу, имея гарантированную выплату, не оправдались. Получатели базового дохода «были не лучше и не хуже в поиске работы». Результаты по итогам второго года исследования пока не обнародованы, их представят в начале 2020 года.

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