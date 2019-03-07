В Италии ввели безусловный доход

В Италии заработала социальная программа, по которой безработные и малоимущие граждане обеспечиваются безусловным базовым доходом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на своего корреспондента в Риме.

Вице-премьер и министр труда Луиджи Ди Майо, работавший над этим проектом, подчеркнул, что правительство сдержало свое обещание. По его словам, на выплаты государства могут рассчитывать пять миллионов итальянцев — «людей-невидимок, далеких от политических дебатов».

Старт реформы выдался напряженным, пишет Reuters: за выплатами одновременно обратились тысячи граждан, они обступили почтовые отделения и центры налоговой помощи. Вместе с тем отмечается, что несмотря на постоянный поток заявителей, неразберихи нет, поскольку многие прислушались к рекомендации не идти оформляться в первый же день.

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По словам одной из жительниц Рима, с пособием она сможет дотянуть до конца месяца, так как у нее нет постоянной работы. Другой римлянин, 66-летний безработный автомеханик, также надеется, что новая выплата поможет ему до того, пока он не получит право на пенсию.

Для не имеющих семей граждан выплата составит 500 евро в месяц в том случае, если доходы равны нулю. Семья без дохода и с тремя несовершеннолетними детьми получит 1050 евро, а семья, снимающая жилье, сможет претендовать на дополнительное пособие в размере 280 евро. Выплаты не смогут получить граждане, чей ежемесячный доход превышает 780 евро, домохозяйства с доходом выше шести тысяч евро в месяц и собственники недвижимости дороже 30 тысяч евро.

Пособие также обязывает его получателя пройти курсы переквалификации и откликаться на предложения о работе по всей стране. После трех отказов гражданин лишится права на выплату.

На реформу, по предварительным подсчетам, потребуется около семи миллиардов евро. Критики считают эти меры недопустимыми в виду их дороговизны и дефицитного бюджета.

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