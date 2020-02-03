Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году

В 2019 году рост ВВП России составил 1,3 процента — это соответствует официальному прогнозу Министерства экономического развития страны. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Росстата.

Его объем, как уточняется, составил 109,362 триллиона рублей. Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавочной стоимости добывающих производств.

На рост ВВП также влияли: финансовая и страховая деятельность; гостиничный бизнес и общественное питание; деятельность в сфере культуры и спорта, организации досуга и развлечений; деятельности в области информации и связи; розничная и оптовая торговля.

В Росстате напомнили, что по итогам 2018 года экономика России выросла на 2,5 процента.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента. Однако в январе ведомство оценило рост выше прогноза на 0,1 процента — в 1,4 процента.

В январе глава Сбербанка Герман Греф предсказал, что рост экономики России при должном управлении превысит четыре процента, а возможно, и достигнет шести процентов. В случае исполнения наиболее оптимистичного прогноза руководителя кредитной организации рост ВВП России окажется выше китайского.

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