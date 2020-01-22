Экономике России предсказали рост выше китайского

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью CNBC предсказал, что рост экономики России при должном управлении превысит 4 процента, а возможно, и достигнет 6 процентов, сообщает ТАСС.

По словам Грефа, он смотрит на ситуацию с оптимизмом. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможности резкого ускорения российской экономики после проведения реформ.

В случае исполнения наиболее оптимистичного прогноза Грефа рост ВВП России окажется выше китайского. По оценкам международной страховой компании Euler Hermes, в следующие два года рост ВВП Китая, даже если не произойдет очередной эскалации в отношениях с США, сократится до рекордно низких 5,9 и 5,8 процента. Остальные эксперты также настроены на замедление роста ВВП Китая, который в 2019 году вырос на 6,1 процента.

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Между тем прогнозы по российскому росту пока остаются ниже 4 процентов. Так, Банк России ожидает ускорения до 2-3 процента в 2022 году, а Минэкономразвития — 3,1 процента в 2021-м.

Зарубежные оценки несколько ниже. Euler Hermes считает, что на горизонте двух лет российская экономика не выйдет за пределы роста в 1,5 процента. Итальянский банк UniCredit ожидает роста ВВП на 1,4 процента только в 2021 году. Мировая экономика, по оценкам различных иностранных компаний, в тот же период будет расти почти в два раза быстрее российской.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 15 января заявил, что в 2021 году рост ВВП превысит среднемировой. После его выступления правительство ушло в отставку. Новый кабинет министров был сформирован 21 января, его возглавил Михаил Мишустин. Главной задачей правительства он назвал обеспечение роста российской экономики.

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