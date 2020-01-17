Резкое ускорение российской экономики поставили под сомнение: эксперты международной страховой компании Euler Hermes предсказали, что в 2020 году ВВП России вырастет только на 1,3 процента, а в 2021 — на 1,5 процента. Это почти в два раза меньше, чем прогнозируемый рост мировой экономики в те же сроки. Пресс-релиз с прогнозами есть в распоряжении «Ленты.ру».

Мировая экономика в целом, согласно подсчетам Euler Hermes, вырастет на 2,4 процента в 2020 году и 2,8 процента в 2021-м. Также компания прогнозирует уход темпов роста Китая ниже шести процентов.

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Во время обращения к Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году рост российской экономики превысит среднемировой. Он подчеркнул, что этому поспособствует новый инвестиционный цикл с запланированным приростом инвестиций каждый год в размере не менее пяти процентов. Спустя несколько часов после послания правительство России ушло в отставку.

Прогноз Минэкономразвития по ВВП на 2020 год составляет 1,7 процента, хотя ранее предполагалось, что рост достигнет двух процентов. По итогам 2019 года эксперты ожидают рост в диапазоне 1-1,1 процента. Ранее в ноябре итальянский банк UniCredit предположил, что в течение двух лет российская экономика не выйдет за рамки роста в 1,4 процента. Это наиболее пессимистичный прогноз из всех 39 оценок, собранных в консенсус-прогнозе Bloomberg.

Также в Euler Hermes ожидают, что в следующие два года рост ВВП Китая, даже если не произойдет эскалации в отношениях с США, сократится до рекордно низких 5,9 и 5,8 процента. Европейская экономика будет расти медленнее российской — 1 и 1,3 процента, а американская в 2021-м достигнет 2 процентов.

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