Регионам России пообещали компенсировать потери бюджета

Президент России Владимир Путин пообещал регионам страны компенсировать потери бюджета. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».
«Предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам до двух третьих их потерь от применения инвестиционного налогового вычета», — сказал президент. Также, обращаясь к Совфеду, Путин добавил, что в текущем году необходимо завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.
Путин поставил правительству задачу сохранить бюджетную устойчивость, несмотря на новые дорогостоящие меры поддержки населения. Глава государства подчеркнул, что «это наше преимущество, которого мы достигли в последние годы, и ни в коем случае его нельзя потерять».